Çatak'ta yapımı tamamlanan terminal binası hizmete açıldı
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Çatak'ta yapımı tamamlanan terminal binası hizmete açıldı

Van'ın Çatak ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan terminal binası hizmete açıldı.

12.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:20
Çatak'ta yapımı tamamlanan terminal binası hizmete açıldı

'ın ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan terminal binası hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Kaymakam Ekrem Çeçen, yapılan hizmetle ilçenin önemli bir ihtiyacının karşılandığını söyledi.

İlçede yatırımların devam etmesini istediklerini ifade eden Çeçen, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da terminalin 2 bin 640 metrekare alan üzerinde inşa edildiğini ifade etti.

Terminal eksikliği nedeniyle mahalle ve köylerden gelen toplu ulaşım araçlarının cadde ve sokaklara gelişi güzel park ettiğini anımsatan Şeylan, yatırımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından terminal binasının açılışı yapıldı.

Kaynak: AA
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