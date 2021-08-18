Çatak'ta uzaktan komutalı EYP'nin infilak ettirildiği olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çatak'ta uzaktan komutalı EYP'nin infilak ettirildiği olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Çatak'ta uzaktan komutalı EYP'nin infilak ettirildiği olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Çatak ilçesinde, yola döşenen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Çatak ilçesinde, yola döşenen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'ın Çatak ilçesi Büyükağaç Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kıyıcak Mahallesinde BTÖ mensupları tarafından yol üzerinde uzaktan komutalı olduğu değerlendirilen EYP'nin patlatılmasıyla ilgili 8 Ağustos 2021 tarihinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahın ifade işlemlerinin tamamlanmasını müteakip serbest bırakılmış, 1 şahıs 17 Ağustos 2021 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

41 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyince dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
41 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyince dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Süleyman Soylu
Magazin Cimilli İbo Işın Karaca Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Muslera Burak Elmas Samet Aybaba Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çatak'ta uzaktan komutalı EYP'nin infilak ettirildiği olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 16:20:05. #1.16#

title