Çatak'ta Temel Atma Töreni

Çatak ilçesini modern görünüme kavuşturacak projelerin temel atma töreni gerçekleştirildi.



27 bin metrekare alanda uygulanacak projede ilk beton törenle döküldü.



Projeyle Çatak Çayı ıslah edilerek, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, parklar ve köprüler yapılacak ve böylece ilçenin yeni bir görünüme kavuşturulması sağlanacak.



Çatak Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca yürütülecek ve 4 milyon 578 bin liraya mal olacak proje, 2018'de tamamlanacak.



Rafting ve halk oyunları ekiplerini gösterileri ile başlayan temel atma töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, hizmet anlamında verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyledi.



İnsan merkezli hizmet sunma gayretinde olduklarını belirten Akgül, şöyle konuştu:



"Bunun için çok önemli adımlar attık. Ayrıca Çatak'ın modern bir ilçe görünümüne kavuşması için de farklı projeleri hayata geçirdik. İşte bu projelerin en önemlisi Mega Proje'mizdi. Bugün projemize start vermenin heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Bu projemiz tamamlandığında Çatakımız çok farkı bir görünüme kavuşacak. Doğal güzelliği ve tarihiyle ön planda olan ilçemiz modern görünümüyle de insanların ilgi odağı olacak ve cazibe merkezi haline gelecektir."



Konuşmaların ardından kurban kesilip dualar okundu. Akgül ile protokol temele ilk betonu döktü.



Törene Akgül'ün yanı sıra Başkan Yardımcısı Murat Okan, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Aşçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Gündüz, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, kurum müdürleri, yüklenici firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.