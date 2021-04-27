Çatak'ta 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursu
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Çatak'ta 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursu

Çatak'ta 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan 'Sürü Yönetimi Elemanı Kursu' yoğun ilgi görüyor.

Van'ın Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan 'Sürü Yönetimi Elemanı Kursu' yoğun ilgi görüyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Halk Eğitim Merkez Müdürü Erkan Manto, "Eğitmenlerimiz 80 saatlik teorik eğitiminin ardından, 24 saatlik uygulamalı eğitimi de sahada anlatıyor. Kursiyerler teorik ve uygulamada; koyun ve keçi ağılı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanları besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklarına karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, biyo güvenlik uygulamalarına hakim olma, sağım yapabilme, süt verimi, mera ve merada otlatma, yemleme konularında eğitim aldıktan sonra sınava girecek ve başarılı olanlara sertifikaları verilecek" dedi. - VAN

Çatak'ta 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursu
Çatak'ta 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursu
Çatak'ta 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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