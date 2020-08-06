Çatak'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi Van'ın Çatak ilçesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

İlçe merkezinde yapılan denetimlere Kaymakam Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Kün ve İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, sağlık personeli, zabıtalar ve kolluk kuvvetleri katıldı.

Denetimlerde kontrollü sosyal hayat, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı, iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı anlatıldı.

Van Çatak Görentaş Jandarma kontrol noktasında gelen araçlar durdurularak, şoför ve yolcular, önlemler kapsamında bilgilendirildi.

Kaynak: AA