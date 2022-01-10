Çatak'ta karlı yolda kayan kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı - Haberler
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Çatak'ta karlı yolda kayan kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı

Çatak'ta karlı yolda kayan kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Çatak ilçesinde karlı yolda kapalı kasa kamyonetin dereye uçması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde karlı yolda kapalı kasa kamyonetin dereye uçması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Van ilinden Çatak ilçesine gitmekte olan Ömer İşnaz idaresindeki 25 ABH 355 plakalı hafif ticari araç ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulan Akçabük Mahallesi bölgesinde karlı ve buzlu yolda kayarak dereye uçtu. 10 metre yükseklikten Sorkin deresine uçan araçta bulunan sürücüsü Ömer İşnaz ve yanındaki İbrahim İşnaz hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, bölgeden geçen sürücüler tarafından aracın camlarının kırılması ile çıkarıldı. Çatak Devlet Hastanesine götürülen yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi. - VAN

Çatak'ta karlı yolda kayan kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı

Çatak'ta karlı yolda kayan kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı

Çatak'ta karlı yolda kayan kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı

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