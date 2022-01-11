Çatak'ta karla mücadele çalışması

VAN (İHA) - Van Çatak Belediyesi ekipleri Pazar günü başlayan kar yağışının ardından Çatak'ı etkisi altına alan ve kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ilçedeki günlük yaşamın aksamaması için karla mücadele çalışmaları kapsamında yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Çatak Belediyesi ekipleri, Karla mücadele kapsamında, ana arterler ve ara yollarda kar ve buzlanmaya karşı temizlik ve tuzlama çalışması çalışmaları yaparken, belediye personelleri ise, kaldırımlarda bulunan karları küreklerle temizliyor.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, sahada görev başındaki ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde izledi. Başkan Şeylan, " Kar yağışıyla birlikte araçlarımız ve saha personellerimiz Kırsal mahallelerimiz, şehir merkezimizde ana yollar başta olmak üzere kamu binaları önünde ve ara sokaklarımızda kar küreme ve tuzlama çalışmaları için seferber oldu. Vatandaşlarımızın karın olumsuzluklarından etkilenmemesi, herhangi bir sıkıntı yaşamaması için çalışmalar aralıksız devam edecek." dedi. - VAN