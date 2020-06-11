Çatak'ta işçilere yapılan terör saldırısı
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Çatak'ta işçilere yapılan terör saldırısı

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, terör örgütü PKK'nın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısını kınadı.

Çatak'ta işçilere yapılan terör saldırısı
11.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:00

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, terör örgütü PKK'nın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısını kınadı.

Türkmenoğlu, beraberindeki partililerle Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın aracına yönelik saldırıda şehit olan Murat Yağdıran ile Emrah Baran'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ailelere başsağlığı dileyerek Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Türkmenoğlu, daha sonra saldırıda yaralanan Cevdet Bağ'ı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 7 yaralıyı ise evlerinde ziyaret etti.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Türkmenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koyduğunu söyledi.

Teröristlerin el yapımı patlayıcıyla sivil insanlara alçakça bir saldırı düzenlediğini belirten Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Saldırıda 2 kardeşimizi şehit verdik, 8 kardeşimiz yaralandı. AK Parti teşkilatı olarak şehit ailelerinin acısını paylaşıyoruz. Bölücü terör örgütünü lanetliyor, yapılan tüm eylemleri telin ediyoruz. Bu saldırıların toplum nezdinde bir karşılığının olmadığını herkesin bilmesi gerekiyor. Saldırıyı yapanlara karşı toplumda bir tepki oluşmalı. AK Parti olarak tepkimizi her platformda dile getiriyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler tarafından düzenlenen bu saldırının içerideki maşalar kullanılarak yapıldığını herkesin bilmesi gerekiyor. Şehit kardeşlerimizin ailelerini ziyaret ettik, acılarını paylaştık. Allah ailelerine sabır versin."

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK'lı teröristlerce 8 Haziran'da el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıda araçta bulunan işçilerden Emrah Baran ve Murat Yağdıran şehit olmuş, 8 işçi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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