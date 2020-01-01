Çatak'ta ev yangını
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Çatak'ta ev yangını

Van'ın Çatak ilçesinde 3 katlı binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

01.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:57
Çatak'ta ev yangını

'ın ilçesinde 3 katlı binada meydana gelen yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Çatak ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Çatak Grup Amirliği ekipleri, 1 araç 4 personelle ivedi şekilde olay gitti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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