Çatak'ta enerji nakil hatları onarılıyor Van'ın Çatak ilçesinde ağır kış koşullarında zarar gören enerji nakil hatlarının onarılması için çalışma başlatıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde ağır kış koşullarında zarar gören enerji nakil hatlarının onarılması için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürü İsmail Özdemir, çalışmaları yerinde inceledi.

Şeylan, yaptığı açıklamada, yağışlı havalarda sık sık enerji kesintisi yaşadıklarını belirterek, kapsamlı bir çalışmayla sorunu çözeceklerini ifade etti.

VEDAŞ İl Müdürü Özdemir de vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, onarım çalışmalarının ardından ilçedeki enerji sorununu gideceklerini kaydetti.

Kaynak: AA