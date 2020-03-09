Çatak'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çatak'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Kaymakamlık, Çatak, Van, Güncel

Çatak'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Van'ın Çatak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından etkinlik düzenlendi.

09.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:02
Çatak'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Van'ın Çatak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından etkinlik düzenlendi.

Çatak Öğretmen evinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Ekrem Çeçen, kadınların her daim erkeklerle beraber onlara yol gösterici olduklarını söyledi.

"Kadınlarımız bazen anne olarak bazen eş, bazen kardeş, bazen de evlat olarak her zaman el ele kol kola yürürler." diyen Çeçen, şunları ifade etti:

"Kadınlarımız her zaman yol gösterici olmuştur. Yol göstermeye de devam edecektir. Bu vesile ile programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyor saygılar sunuyorum."

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da İslam'dan önce kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü, İslamla birlikte kadınların baş tacı, iş ve hayat ortağı olduklarını anlattı.

ADEM Koordinatörü Kübra Gümüş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Çataklı kadınlara karanfil dağıttı.

Programa Hakim Merve Hilal Aydın, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, ilçede görev yapan kadın memurlar ve ADEM kursiyerleri katıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Dilek Yaman Sinan Akçıl Müslüm Gürses
Spor Falcao Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Çatak'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:18:43. #1.15#