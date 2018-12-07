Çatak'ta 'Dünya Kadın Hakları Günü' Etkinliği

Van'ın Çatak ilçesinde 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Çatak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aile destek merkezinde düzenlenen programa Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, SYDV Müdürü Aydın Babur ve ADEM'de kurs alan kadınlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, ADEM'de görevli giyim üretim teknolojisi öğretmeni Sevim Türkmen'in konuşması ile devam etti.

Daha sonra Kaymakam Türkmen, kadının hayatımızdaki yerine değinerek, "Bütün insanlar eşittir. Bizim tarihimizde kadına hep insan muamelesi yapıldı. Biz kadına hiçbir zaman insanlığın altında muamele yapmadık. Peygamber Efendimiz dönemine kadar gidelim, bakın 1500 yıl öncesinden bahsediyorum. Peygamber Efendimiz kadınlara ayrı okul kurar, erkeklere ayrı okul kurardı. 'Kadın okumaz' diyen zihniyete bunu bir sorun. Peygamber Efendimizin eşlerinin tamamı öğretmendir. Diğer kadınlara İslam'ı öğretirler, ahlakı öğretirler, eğitim verirdiler ve bu eğitim medreselerde yüzyıllarca devam ederdi. Osmanlı zamanına gidelim, kadın faktörünü düşünün, hiç sarayda itilen kakılan bir valide sultan gördünüz mü? 'Sen karışma elinin hamuruyla erkek işi bunlar' denilebiliyor mu? Valide sultan sarayda padişahtan sonraki en önemli figürdür, en yetkili kişidir. Kadın çalışır, okur ve güçlüdür. Kadın güçlüyse erkek güçlüdür, güçsüz bir kadın güçsüz bir aile demektir. Kadının ne kadar hakkı varsa toplumun o kadar hakkı var. Aile ne kadar güçlü olursa, toplum o kadar güçlü, toplum ne kadar güçlü olursa devlet o kadar güçlüdür. Bizim kadınların toplum hayatına girmesine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin sunmuş olduğu müzik dinletisiyle program sona erdi. - VAN