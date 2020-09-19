Çatak'ta "19 Eylül Gaziler Günü" törenle kutlandı
Van'ın Çatak ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
19.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:43
Van'ın Çatak ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törene, Kaymakam Ekrem Çeçen, Belediye Başkan Vekili Cihan Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Yusuf Ayçiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, okul müdürleri, şehit yakınları, güvenlik güçleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA