: Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü

10.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:15

Van Valiliği, Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştüğünü duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Çatak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kaçit Mahallesi yakınındaki Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bölgedeki ilk incelemelerde, herhangi bir can ve mal kaybı olmadığının tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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