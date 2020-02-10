Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü
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Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü

Van Valiliği, Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştüğünü duyurdu.

10.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:15
Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü

, Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştüğünü duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Çatak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kaçit Mahallesi yakınındaki Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bölgedeki ilk incelemelerde, herhangi bir can ve mal kaybı olmadığının tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü
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