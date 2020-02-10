Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü
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Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü

Van'ın Çatak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kaçit Mahallesi yakınına çığ düştü.

10.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:15
Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü

'ın ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kaçit Mahallesi yakınına çığ düştü.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çatak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kaçit Mahallesi yakınında Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştüğü belirtildi. Açıklamada, "İlk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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