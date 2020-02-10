Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü

10.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:09

Van'ın Çatak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kaçit Mahallesi yakınına çığ düştü.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çatak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kaçit Mahallesi yakınında Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştüğü belirtildi. Açıklamada, "İlk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı tespit edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA