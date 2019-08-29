Çatak Kaymakamı Çeçen, göreve başladı

Çatak Kaymakamı Çeçen, göreve başladı

Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinden Van'ın Çatak ilçesine atanan Kaymakam Ekrem Çeçen, göreve başladı.

29.08.2019 16:22
Çatak Kaymakamı Çeçen, göreve başladı

Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinden Van'ın Çatak ilçesine atanan Kaymakam Ekrem Çeçen, göreve başladı.

Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Çeçen, ilçenin durumu hakkında birim amirlerinden bilgi aldı.


Kurum amirleriyle tanışan Çeçen, ilçenin hak ettiği yere gelmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

Kaynak: AA
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