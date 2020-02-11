Çatak karayolu, çığ nedeniyle kapalı tutuluyor (2)
YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDIÇığ nedeniyle 3 gündür trafiğe kapalı olan Van-Çatak karayolu, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin iki gündür yürüttüğü çalışma sonucu, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDI
Çığ nedeniyle 3 gündür trafiğe kapalı olan Van-Çatak karayolu, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin iki gündür yürüttüğü çalışma sonucu, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Çığ riskine karşı, valilik kararıyla ulaşıma kapalı tutulan yolda taziye ziyareti için gelip gidenlerin, yolun açılmasıyla birlikte Çatak ve Van istikametlerine geçişlerine kontrollü bir şekilde izin verildi.
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,