Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK) ile çiftçilere dekar başına 130 lira destek sağlandığını bildirdi.



Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ÇATAK'ın 2012 yılından bu yana uygulandığını söyledi.



Proje sayesinde çiftçilerin dekar başına 130 lira destek aldığını ifade eden Türkoğlu, şunları kaydeti:



"ÇATAK projesinde toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alanların korunması amaçlanmaktadır. Organik tarımda kimyasal kullanılmadığı için toprağımız üç yıl içinde kimyasalı bünyesinden atıp normale dönerek ürünün de organikleşmesini sağladık. İnsan sağlığına faydalı olduğu kadar çevre temizliğini sağlamaktadır. Çiftçimizin dekar başına devlet desteği alınmasını sağlıyoruz. Toprak tahlilini bedava yaptırıyoruz. Çiftçinin tahlil bedelini devletten alıyoruz. Çiftçinin fındığı organik olunca piyasa bedelinin üzerinde yüzde 15'ini fazlasıyla almasını sağlıyoruz. Araziler ÇATAK kapsamına alındığı zaman dekar başına 130 lira devlet desteği alınması sağlıyoruz."