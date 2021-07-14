Çatak Emniyet Amiri Altuntop dünya evine girdi
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Çatak Emniyet Amiri Altuntop dünya evine girdi

Çatak Emniyet Amiri Altuntop dünya evine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Çatak İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop ile öğretmen Deniz Okur, düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Van'ın Çatak İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop ile öğretmen Deniz Okur, düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Çatak Belediyesi Evlendirme Memuru Erdoğan Babur tarafından kıyılan nikah merasiminde damat ve gelinin nikah şahitliğini İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı yaptı. İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, "Bu mutlu günümüzde kaymakamımız, belediye başkanımız, savcı ve hakimler, milli eğitim müdürü, öğretmenler ve çalışma arkadaşlarımın katılımlarıyla çok güzel bir nikah töreni gerçekleşti. Tüm katılanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gelin Deniz Okur ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Mutluluğumu tarif edecek kelimeler bulamıyorum. Mutluluğumuza şahitlik eden tüm misafirlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nikah kıyıldıktan sonra tebrikleri kabul eden çift, törenden sonra nikaha katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çatak Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen nikah törenine ilçede görev yapan savcı, hakim, İlçe Jandarma Komutanı, kurum amirleri, polisler ve öğretmenler katıldı. - VAN

Çatak Emniyet Amiri Altuntop dünya evine girdi
Çatak Emniyet Amiri Altuntop dünya evine girdi
Çatak Emniyet Amiri Altuntop dünya evine girdi
Çatak Emniyet Amiri Altuntop dünya evine girdi
Çatak Emniyet Amiri Altuntop dünya evine girdi
Çatak Emniyet Amiri Altuntop dünya evine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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