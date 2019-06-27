Çatak Çayı'nda rafting keyfi

Van'ın doğal güzellikleriyle ünlü Çatak ilçesindeki çayda rafting etkinliği düzenlendi.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı terör operasyonlarıyla huzurun sağlandığı Çatak, Türkiye'nin en uzun parkurlarından birine sahip olması dolayısıyla raftingcilerin tercih ettiği yerlerden biri haline geldi.

Doğal güzellikleriyle ünlü ilçede, belediye tarafından düzenlenen rafting etkinliklerinin startı verildi. Kar sularının erimesiyle debisi yükselen Çatak Çayı'nda rafting yapan doğa tutkunlarının coşkun sudaki çabası ilgiyle izlendi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda düzenlemeye başladıkları rafting etkinliklerini artık geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Rafting etkinliklerinin startını verdiklerini belirten Şeylan, "Çatak halkı artık terörle değil bu tür sporlarla anılmak istiyor. Bu memleket terörden çok çekti. Artık terör istemiyoruz. Halkımızın artık huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz. Bizler de her zaman halkımızın yanındayız. Bölgemiz için her şeyin güzel olacağına inanıyorum." dedi.

Doğası ve insanıyla güzel bir coğrafyaya sahip olduklarını ifade eden Şeylan, "Bu yıl yağışların fazla olması su sporları için iyi bir avantaj oluşturdu. En rahat ve huzurlu memleket haline geldik. İnsanlar gönül rahatlığıyla buralara gelebilirler. Rafting etkinliklerini artık geleneksel hale getirerek milletimizin sporla daha çok buluşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında belediyenin rafting takımı gösteri sundu.

Kaynak: AA