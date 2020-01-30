Çatak Belediyesinden depremzedelere yardım

30.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:20

Çatak'ta Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi.

Çatak Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle toplanan battaniye, ısıtıcı, bot ve kışlık giysilerin yüklendiği tır, deprem bölgesine uğurlandı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, yaptığı açıklamada, depremin acısını en iyi bilen illerden birinin Van olduğunu belirterek, bu amaçla Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin yanında olmak istediklerini söyledi.

Bir daha böyle acı afetlerin yaşanmaması temennisinde bulunan Şeylan, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye depremzedeler için kenetlenmiş durumda. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yardım çağrısında bulunduğumuzdan bu yana destek vererek tek yürek olan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum."

Kaynak: AA