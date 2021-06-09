Çatak Belediyesi sporcuları milli takım seçimlerine uğurlandı
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Çatak Belediyesi sporcuları milli takım seçimlerine uğurlandı

Çatak Belediyesi sporcuları milli takım seçimlerine uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediyespor Kulübü Rafting Takımı sporcuları, bu hafta sonu Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapılacak milli takım seçmeleri için yola çıktı.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediyespor Kulübü Rafting Takımı sporcuları, bu hafta sonu Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapılacak milli takım seçmeleri için yola çıktı.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, milli takım seçmeleri öncesi antrenör ve sporcuları makamında ağırlayarak moral ve motivasyon verdi. Burada konuşan Başkan Şeylan, "Bizim geleceğimiz sizlersiniz. Belediye olarak maddi ve manevi elimizdeki imkanları seferber ettik. Sizinle gurur duyuyorum. Yurt içinde katıldığınız tüm yarışmalarda ilçemize kupa ile döndünüz, sıra yurt dışında. Milli takım seçmelerinde de başarı elde edip ay-yıldızlı formayı giyip ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım tamdır" dedi.

Çatak Belediyespor Rafting Takımı Antrenörü Süleyman Bayat ise

"Milli takım seçmelerinde başarı elde etmek için sporcularımız yaz kış çalışmalarına devam etti. Belediye başkanımızın bizlere verdiği destek sayesinde birçok yarışmada başarı elde ettik. Başkanımızın vermiş olduğu desteği boşa çıkarmamak için inşallah sporcularımız milli takıma seçilerek uluslararası yarışmalarda ilçemizin adını duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra sporcular Rize'ye uğurlandı. - VAN

Çatak Belediyesi sporcuları milli takım seçimlerine uğurlandı
Çatak Belediyesi sporcuları milli takım seçimlerine uğurlandı
Çatak Belediyesi sporcuları milli takım seçimlerine uğurlandı
Çatak Belediyesi sporcuları milli takım seçimlerine uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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