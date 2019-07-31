Çatak Belediyesi'nden öğrencilere destek

Çatak Belediyesi, Batman'da yapılacak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun (BESYO) yetenek sınavına girecek 15 öğrencinin ulaşım ihtiyaçlarını karşıladı.

Çatak Belediyespor bünyesinde sınava hazırlanan öğrenciler, ulaşım konusunda Belediye Başkan Vekili Cemil Karataş'tan destek istedi.

Karataş da öğrencilerin talebi üzerine ulaşım sıkıntısının giderilmesini sağladı.

Sınava katılacak öğrencilerle bir araya gelen Karataş, belediye bünyesinde eğitim alan öğrencilerin uzman eğitmenler tarafından en iyi şekilde sınava hazırlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın da gençlere önem verdiğini vurgulayan Karataş, "Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerinde eğitim ve öğretim görmek isteyen öğrencilerimizin taleplerine destek olduk. Belediye olarak onlara eğitimler verdik. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

AK Parti İlçe Koordinatörü İskender Şeylan ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Bozdemir de öğrencilere konaklama konusunda destek verdi.

Kaynak: AA