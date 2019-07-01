Çatak Belediye Encümeni Karataş'tan örnek davranış

Van'ın Çatak ilçesinde bulunan yaralı kediye AK Parti Belediye Encümeni Cemil Karataş sahip çıktı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kıyıcak Mahallesi'ne giden Karataş, yaralı kediye sahip çıktı. Ayakları kırılan yavru kediyi alıp besledikten sonra Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım Evi'ne tutanak karşılığı teslim eden Karataş, "Veteriner hekim tarafından yapılan ilk muayenede, yaralı kedinin tedavisine başlandı. Ayakları kırılan 2 aylık yaralı kedinin durumu şimdi çok iyi. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık. Tedavisi bittikten sonra kedi doğal ortamına salınacak" dedi. - VAN

Kaynak: İHA