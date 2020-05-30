Çat'ta silahlı saldırı: 5 kardeş öldürüldü Çat'ta silahlı saldırı: 5 kardeş öldürüldü ERZURUM - Erzurum'da uzun namlulu silahla 5 kardeş öldürüldü.

Çat'ta silahlı saldırı: 5 kardeş öldürüldü ERZURUM - Erzurum'da uzun namlulu silahla 5 kardeş öldürüldü.

Bugün öğle saatlerinde Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde şüpheliler İ.Y. ve B.Y. uzun namlulu bir silahla 5 kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Sebebi henüz bilinmeyen olayda saldırıya uğrayan kardeşlerin 5'inin de öldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA