Çat Ormanları, Sıcak Havalarda Nefes Aldırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çat Ormanları, Sıcak Havalarda Nefes Aldırıyor

Çat Ormanları, Sıcak Havalarda Nefes Aldırıyor
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Çat Ormanları doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Çat Ormanları doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Sıcak havadan bunalan ve doğa ile keyifli vakit geçirmek isteyenler, Sivas'a 120 km uzaklıktaki Sızır Şelalesi ve Çat Ormanları ile adından söz ettiren Gemerek ilçesindeki doğal güzellikleri görmeye gidiyor.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı ilimizde temiz ve serin havası ile adından sıkça söz ettiren Çat Ormanlarında trekking ve hiking faaliyetleri de bir çok doğa kulübü tarafından tercih ediliyor. SİVDAK (Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulubü) üyeleri de zaman zaman Çat Ormanlarındaki doğa rotalarını takip ederek yaklaşık 8 km'lik yürüyüş yolu boyunca, gökyüzüne doğru uzanan çam ormanları, çeşit çeşit bitki, muazzam manzara ve canlı yaşamı gözlemliyor.

Çat Ormanları hakkında açıklamalarda bulunan Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk, Çat köyünün zengin bitki florası, ormanları, yaylaları ile öne çıktığını anımsatarak, "Bütün macera severleri ve doğaseverleri Çat köyümüzün ormanlık alanlarımızı ve yaylalarımız keşfetmeye davet ediyoruz" dedi.

Kayseri - Sivas - Yozgat illerinin kesişim alanında yer alan Çat Ormanlarında ağırlıklı olarak çam ağaçları bulunuyor. İçerisinden dereler akan, birçok bitkinin bulunduğu ormanda yaban hayatı da zenginlik arz ediyor.

Ormana; Gemerek ilçesinden Yeni Çubuk rotası takip edilerek Sızır'ın ardından Çat köyü takip edilerek ulaşılıyor. Yol üstündeki Sızır Şelalesi de sıklıkla ziyaret ediliyor. Cennet Deresi Bölgesinde de piknik alanları, çeşme, çocuk oyun alanları bulunuyor. Yol boyunca cennet deresi, çam kokusu, bol oksijen, tatlı su yürüyüşe zenginlik katıyor. Bahar aylarında çiçek fotoğraflamak için çok uygun olan bölge, kış aylarında da mükemmel kar manzaraları sunuyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Balotelli Mesut Özil Şenol Güneş Mehmet Topal Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çat Ormanları, Sıcak Havalarda Nefes Aldırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:25:55. #1.16#

title