Çat Ormanları, Sıcak Havalarda Nefes Aldırıyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Çat Ormanları doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Çat Ormanları doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Sıcak havadan bunalan ve doğa ile keyifli vakit geçirmek isteyenler, Sivas'a 120 km uzaklıktaki Sızır Şelalesi ve Çat Ormanları ile adından söz ettiren Gemerek ilçesindeki doğal güzellikleri görmeye gidiyor.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı ilimizde temiz ve serin havası ile adından sıkça söz ettiren Çat Ormanlarında trekking ve hiking faaliyetleri de bir çok doğa kulübü tarafından tercih ediliyor. SİVDAK (Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulubü) üyeleri de zaman zaman Çat Ormanlarındaki doğa rotalarını takip ederek yaklaşık 8 km'lik yürüyüş yolu boyunca, gökyüzüne doğru uzanan çam ormanları, çeşit çeşit bitki, muazzam manzara ve canlı yaşamı gözlemliyor.

Çat Ormanları hakkında açıklamalarda bulunan Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk, Çat köyünün zengin bitki florası, ormanları, yaylaları ile öne çıktığını anımsatarak, "Bütün macera severleri ve doğaseverleri Çat köyümüzün ormanlık alanlarımızı ve yaylalarımız keşfetmeye davet ediyoruz" dedi.

Kayseri - Sivas - Yozgat illerinin kesişim alanında yer alan Çat Ormanlarında ağırlıklı olarak çam ağaçları bulunuyor. İçerisinden dereler akan, birçok bitkinin bulunduğu ormanda yaban hayatı da zenginlik arz ediyor.

Ormana; Gemerek ilçesinden Yeni Çubuk rotası takip edilerek Sızır'ın ardından Çat köyü takip edilerek ulaşılıyor. Yol üstündeki Sızır Şelalesi de sıklıkla ziyaret ediliyor. Cennet Deresi Bölgesinde de piknik alanları, çeşme, çocuk oyun alanları bulunuyor. Yol boyunca cennet deresi, çam kokusu, bol oksijen, tatlı su yürüyüşe zenginlik katıyor. Bahar aylarında çiçek fotoğraflamak için çok uygun olan bölge, kış aylarında da mükemmel kar manzaraları sunuyor.

Kaynak: Habermetre