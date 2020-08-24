Çat kapı maske
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Çat kapı maske

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gece saatlerinde Eski Bayındır mahallesinde hane hane dolaşarak vatandaşları çat kapı ziyaret etti, maske ve çocuklar için oyuncak dağıttı.

Çat kapı maske
24.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:45

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gece saatlerinde Eski Bayındır mahallesinde hane hane dolaşarak vatandaşları çat kapı ziyaret etti, maske ve çocuklar için oyuncak dağıttı.

Kapı kapı dolaştı

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için maske dağıtmaya başlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ekin Mahallesi'nde belediyenin kendi atölyesinde imalat ettiği koruyucu maskeleri kapı kapı gezerek vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor. Gece saatlerinde Eski Bayındır mahallesinde evlere çat kapı ziyaret gerçekleştiren Başkan Köse, vatandaşlarla sohbet etti, virüse karşı sosyal mesafe uyarısında bulunmayı da ihmal etmedi. Gece boyunca kapı kapı gezen Köse, "Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında Mamak Belediyesi olarak en üst seviyede tedbirler aldık.Vatandaşlarımızdan da zorunlu hallerde dışarı çıktıklarında maske takmalarını özellikle istiyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanımızın yaptığı uyarıları da dikkate alarak sosyal mesafeyi korumalarını özellikle rica ediyoruz. Vatandaşlarımız tedbiri elden bırakmasın, bizler sahada halkımız için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bizler vatandaşlarımızın en iyi şekilde, en kaliteli hizmetleri alabilmeleri için göreve geldiğimiz ilk günden beri dur durak bilmeden ilk günkü aşkla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hayatın her anında bir arada olduğumuz hemşerilerimizin dua ve destekleriyle yolumuza devam ediyoruz. Klasik belediyecilik hizmetlerimizin haricinde 'Gönül Belediyeciliği' ilkesiyle hareket ederek vatandaşlarımızın gönül dünyalarında yer alabilmek adına gerek mahalle gerekse de ev ziyaretleriyle vatandaşlarımızın talep ve isteklerine anında yanıt veriyoruz. Bu tür ziyaretlerle hanelerine misafir olduğumuz hemşerilerimizin samimiyetlerine ve hikayelerine ortak oluyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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