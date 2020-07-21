Çat'ın Ak Siması dünya evine girdi Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Çat AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Bünyamin Yıldız ve Gözde Nur Yaşar çiftinin nikahını kıyarak evlenecek olan çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Çat AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Bünyamin Yıldız ve Gözde Nur Yaşar çiftinin nikahını kıyarak evlenecek olan çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Erzurum'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen nikah merasimine, Erzurum'daki AK Parti'liler adeta çıkarma yaptı. AK parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir,AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Abdürrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Genelsekreter yardımcısı Mustafa Yaşar,Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, AK Parti Çat İlçe Başkanı M.Emin Işık, AK Parti Çat Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partililer aileleri ve yakınları katıldı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, genç çiftlerin nikah törenine katılarak, mutlu bir yaşam dileğinde bulundu.

Yeni hayatlarında genç çifte mutluluklar dilediğini belirten Başkan Sunar, "Evlilik çok kutsal bir müessesedir. Tabii ki evlilik hayatınızda iyi ve kötü günleri birlikte yaşayacaksınız. Yeni hayatınızda karşınıza çıkacak olan engelleri, sorunları birlikte aşacaksınız. Her şeyden önce bu evliliğin sağlık mutluluk ve huzur içinde devam etmesini temenni ediyorum. Saygı, sevgi ve hoşgörünüzü birbirinizden eksik etmeyiniz. Sizlere sağlıklı ve sevgi dolu geçireceğiniz güzel günler, mutluluklar diliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA