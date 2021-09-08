Casusun Karısı Filmi
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Japonya’da tüccarlık yapan Yusaku Fukuhara, Mançura’da hayatının değişmesine neden olacak kötü bir olaya şahit olur. Bunun ardından Mançura’ya gitmek için karısını terk eder. Karısı, kocasının bu isteğinin nedenini anlamaz ve kendisini aldattığından şüphelenir.
Yönetmen: Kiyoshi Kurosawa
Senaryo: Ryûsuke Hamaguchi, Kiyoshi Kurosawa, Tadashi Nohara
Oyuncular: Yû Aoi, Issey Takahashi, Masahiro Higashide, Ryôta Bandô, Yuri Tsunematsu, Minosuke, Hyunri, Takashi Sasano, Chuck Johnson , Nihi
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Wife of a Spy
Yapımcı Firma: Incline
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Japonya
Orijinal Dili: Japonca, İngilizce
Filmin Süresi: 115 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 08.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com