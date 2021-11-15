Casusluk İddiasına İsrail'den Ret

İki İsrail vatandaşı ve bir Türkiye vatandaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki evinin fotoğrafını çekerek casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tutuklanan çiftin casus oldukları iddiası reddedildi

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