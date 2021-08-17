Castrol Türkiye'de üst düzey atama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Castrol Türkiye'de üst düzey atama

Castrol Türkiye'de üst düzey atama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Castrol bünyesinde global rollerde görevler üstlenen Nilay Tatlısöz, şirketin, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildi.

Castrol bünyesinde global rollerde görevler üstlenen Nilay Tatlısöz, şirketin, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildi.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü olarak 1 Temmuz 2021 itibarıyla görevine başlayan Nilay Tatlısöz; şirketin, Ukrayna ve Orta Asya yönetim ekibi ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi pazarlama liderlik ekibinde yer alacak. Tatlısöz ayrıca, Castrol Madeni Yağlar ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapacak.

İş hayatına inşaat ve bankacılık sektörlerinde iş geliştirme ve proje finansmanı alanlarında başlayan Tatlısöz, 2003 yılında bp Türkiye'ye katıldı. 2006 yılında Türkiye ve Orta Doğu pazarlarından sorumlu Ürün Teknoloji Müdürü olarak Castrol yolculuğuna başlayan Tatlısöz, 2009 yılından itibaren şirketin İngiltere'de Avrupa Bölgesi ticari madeni yağlar ve uzman ürünlerden sorumlu Ürün Teknoloji Müdürü ve ardından şirketin Uzman Ürünler Global Marka Müdürü olarak görev yaptı. 2015 yılında Türkiye'ye dönmesiyle sırasıyla, TRANSMAX Global Marka Müdürlüğü ve şirketin Türkiye Marka ve İletişim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Tatlısöz ayrıca yeni teknolojiler, girişimcilik ekosistemi ve sivil girişimlerin sürdürülebilirliği oluşumlarında mentor ve koç olarak görev almaktadır. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ASELSAN Konya'da üretim başladı! Fabrika, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak
ASELSAN Konya'da üretim başladı! Fabrika, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak
Türkiye'de işsiz sayısı ikinci çeyrekte azalarak 3 milyon 989 bin oldu
Türkiye'de işsiz sayısı ikinci çeyrekte azalarak 3 milyon 989 bin oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Işın Karaca Hande Erçel Hande Yener
Spor Mustafa Er Fatih Terim Alex Teixeira Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Castrol Türkiye'de üst düzey atama - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 12:19:13. #1.14#

title