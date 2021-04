Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi'nde genç pilotlarıyla başarı hedefliyor

Ford Otosan açıklamasına göre, 2021 Avrupa Ralli Kupası ve Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Eskişehir Evofone (ESOK) Rallisi, bu yıl 23-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplam uzunluğu 150 bin 74 kilometre olan 10 özel etaptan oluşan ralliyi daha önce 4 kez kazanan Avrupa Şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye, genç pilotları ile tam kadro yarışacak.

Açıklamaya göre, 24 Nisan Cumartesi günü 10.00'da Cassaba Modern'de yer alan Servis Park'tan başlayacak olan ilk gün, 4 özel etabın geçilmesinin ardından 15.40'ta yine Servis Park'ta son bulacak. Rallinin ikinci günü ise 25 Nisan Pazar günü 10.00'da başlayarak 6 özel etabın ardından 15.45'ten itibaren Espark önündeki finiş seremonisi ve ödül töreni ile tamamlanmış olacak.

Eskişehir Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye için özel öneme sahip

Açıklamaya göre, Castrol Ford Team Türkiye aynı zamanda 2021 Avrupa Ralli Kupası'nda Türkiye'yi genç pilotu Ali Türkkan ile temsil etmeyi hedefliyor. Avrupa Ralli Kupası'nın ilk ayağı olarak koşulan Eskişehir Rallisi'nin bu yüzden takım ve Ali Türkkan için ayrı bir önemi var. Avrupa Ralli Kupası'nda kendi bölgelerinde ilk 10'a giren olan pilotlar 4-6 Kasım tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan 2021 Avrupa Ralli Kupası finaline katılmaya hak kazanacaklar. 2020 yılında pandemi sebebiyle iptal edilen Avrupa Ralli Kupası'nı daha önce 2015 yılında Murat Bostancı ile kazanan Castrol Ford Team Türkiye bu başarıyı tekrar etmek ve genç pilotlarının ismini uluslararası arenada duyurmayı hedefliyor.

Eskişehir Rallisi'ne geçen hafta düzenlenen Bodrum Rallisi ile hazırlanan Castrol Ford Team Türkiye, aldığı derecelerle hem genç pilotlar ve hem de iki çeker sınıfında zirveyi hedeflediğini gösterdi. Bu yıl, yarış sırasında yağış ihtimali söz konusu olduğu için lastik seçimi büyük önem kazanacak. Pirelli'nin sert, orta, yumuşak hamurlu lastikleri haricinde, yağış ihtimali için de geçiş ve yağmur lastikleri ile her türlü hava şartı için hazırlıklar yapıldı.

Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi'nde genç yetenekleri ile puan arayacak

Açıklamada aktarılanlara göre, 1999 doğumlu Ali Türkkan ve Co-pilot Onur Aslan bu yıl, Ford'un ralli dünyasında iki çeker sınıfını domine eden yeni otomobili Ford Fiesta Rally4'ün koltuğunda yarışıyor. Kariyerine pist yarışlarıyla başlayan ve henüz 18 yaşında Türkiye Pist Şampiyonluğu'nu kazanan Türkkan, 2019 yılında pist yarışlarından ralliye geçiş yaptı. Geçen yıl WRC Türkiye Rallisi'nde 'gençler' kategorisinde yarışı 3'üncü sırada tamamlayan ikili bu sene Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu ve Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu yolunda Castrol Ford Team Türkiye'yi temsil ediyor.

1995 doğumlu Emre Hasbay ise tecrübeli co-pilotu Burak Erdener ile Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışacak. Türk ralli sporuna genç yetenekler kazandırmak hedefiyle başlatılan "Drive to the Future" projesi kapsamında seçilen ve 2019 yılında Castrol Ford Team Türkiye bünyesinde yarışmaya başlayan Hasbay, 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası yolunda takıma değerli puanlar kazandırmak için yarışıyor. Eski şampiyon pilotlardan Adnan Sarıhan'ın oğlu, küçük yaşlardan beri takımın altyapısında yetişmiş ve ralli sporunu işin mutfağında öğrenmiş bir genç yetenek olan takımın yeni genç yeteneklerinden 1998 doğumlu Can Sarıhan ise bu yıl co-pilotu Afşin Baydar ile bu sene de Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışıyor.

Son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden takımın tecrübeli pilotu Ümitcan Özdemir 4 çeker Fiesta R5'in direksiyonuna asfalt zeminde için ilk defa geçiyor. Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi Türkiye Ralli Şampiyonası en üst kategori olan genel klasmanda podyum hedefliyor.

Eskişehir Rallisi ile Türkiye'nin en uzun soluklu tek marka ralli kupası olan "Fiesta Rally Cup" da start alıyor. Organizasyon, her kesimden amatör ve genç ralli pilotunu profesyonel bir ekibin parçası haline getirirken, yüksek bir rekabet ortamı da sunuyor. Eskişehir Evofone (ESOK) Rallisi'nde toplam 12 adet Ford Fiesta Türkiye Ralli Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde verecekleri mücadelenin haricinde "Fiesta Rally Cup" çatısı altında da kendi aralarında mücadele edecekler.

Desteklediği genç pilotları Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında rekabetçi seviyeye taşımak ve Türk ralli sporunda yine daha önce kazanılmamış uluslarası şampiyonlukları Türkiye'ye kazandırmak amacı ile hareket eden Castrol Ford Team Türkiye, yeni yapılanması ile bu yıl, 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğunu hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak