Castrol Ford Team Türkiye, "45. Yeşil Bursa Rallisi" için hazır

Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl 4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı olan "45.Yeşil Bursa Rallisi" için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl 4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı olan "45.Yeşil Bursa Rallisi" için hazırlıklarını tamamladı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 45. Yeşil Bursa Rallisi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ana sponsorluğunda Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenleniyor. Castrol Ford Team Türkiye, 2 gün boyunca, 368,94 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminde sürecek rallide aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası için de puanlar peşinde koşacak.

4 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu önünden başlayacak olan rallide, ekipler Sırma ve Dağakça etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 20.30'da ilk günü tamamlamış olacaklar. Ekipler, 5 Eylül Pazar günü ise Hüseyinalan ve Soğukpınar etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 16.15'te Bursa Hotel önünde düzenlenecek olan ödül töreni ile ralliyi tamamlanmış olacaklar.

Bu yıla başarılı bir başlangıç yapan Castrol Ford Team Türkiye'nin genç ve gelecek vadeden pilotları Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası'nın ilk 3 sırasını kapatmış durumda. Türkiye Gençler Şampiyonası'nda 1'inci sırada Ford Fiesta R2T aracı ile Emre Hasbay, 2'nci sırada Ford Fiesta Rally4 aracı ile Ali Türkkan yer alırken, 3'üncü sırada Ford Fiesta R2 aracı ile And Sunman bulunuyor. Ford Fiesta R2T ve Ford Fiesta Rally4 araçlarında Ford'un uluslararası ödüllü motoru 1,0 EcoBoost'u kullanılıyor. Ford Fiesta Rally4'te ise 1.0 EcoBoost motorun ralli için geliştirilmiş 210 Hp gücündeki versiyonu kullanılıyor.

Ali Türkkan ve Aras Dinçer ikilisi zirve için yarışacak

Balkan Ralli Kupası'nda "İki Çeker" sınıfında ve Genç Pilotlar sınıfında lider konumda olan Castrol Ford Team Türkiye'nin genç ve gelecek vadeden pilotu Ali Türkkan için bu yarış önemli bir antrenman yarışı olacak. Ali Türkkan ve co-pilotu Aras Dinçer bu yarışta da yeni nesil Ford Fiesta Rally4'leriyle mücadele edecek. Hem Türkiye Ralli Şampiyonası, hem de Avrupa Ralli Kupası'nı takip eden genç pilot Ali Türkkan ve co-pilotu Aras Dinçer, Yeşil Bursa Rallisi'nde hem 2 çeker şampiyonasında, hem de Genç Pilotlar Şampiyonasında zirve mücadelesi verecekler.

Castrol Türkiye'nin bir diğer genç ve başarılı pilotu Emre Hasbay ve co-pilotu Burak Erdener, bu yarışta Ford Fiesta R2T ile Genç Pilotlar Şampiyonasında lider olarak start alıyor. İkili, hem 2 çeker şampiyonasında hem de Genç Pilotlar Şampiyonasında zirve mücadelesi verecekler.

Bu sezon 4 çeker Ford Fiesta R5'in direksiyonuna ilk defa geçen Ümitcan Özdemir ise Türkiye Ralli Şampiyonası'nda şimdiden podyum mücadelesinin en güçlü isimlerinden biri olarak 45. Yeşil Bursa Rallisi'nde co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ile birlikte mücadele edecek. İkili, bu yarışta 4 çeker 1,6 EcoBoost motorlu Ford Fiesta R5 ile podyum mücadelesi verecekler.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda aynı anda 20'nin üzerinde otomobil yarıştıran Castrol Ford Team Türkiye'de ralli sporunun altyapısına destek sağlamaya devam ediyor. Şampiyonada en çok tercih edilen otomobil markası olan Ford, hem performansı hem de sağlamlığıyla öne çıkıyor. Sezon başından beri Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası'nda liderliğini sürdüren Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl 15'inci şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl, 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğunu ve 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğunu hedefliyor.

2021 Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi şu şekilde:

"4-5 Eylül Yeşil Bursa Rallisi (Asfalt). 16-17 Ekim Ege Rallisi Denizli (Asfalt). 13-14 Kasım Kocaeli Rallisi (Toprak). 27-28 Kasım İstanbul Rallisi (Toprak)."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık