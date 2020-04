Castrol'den kamyon sürücülerine teşekkür! Castrol Türkiye, koronavirüs ile mücadele edilen zorlu dönemde, hazırladığı film ile; zor şartlarda büyük bir yük taşıyan kamyon sürücülerine destek veriyor.

Castrol Türkiye, koronavirüs ile mücadele edilen zorlu dönemde, hazırladığı film ile; zor şartlarda büyük bir yük taşıyan kamyon sürücülerine destek veriyor.

Castrol Türkiye sosyal medya hesaplarından yayınlanan reklam filminde, "Bu yükü taşımak kolay mı? Cesaretin, özverin için teşekkürü borç biliriz. Aydınlık günler yakın! Şimdi, sen iyi ol ve kendini koru. Unutma, #SenBizeLazımsın" diyerek teşekkür ediyor.

Kamyon sürücülerinin hayatlarımızdaki önemini anlatan bu duygu yüklü reklam filminin aktardığı mesaj ise şöyle: "Zor zamanlar, ayakta kalmayı gerektirir. Dayanıklılık ister… Cesaret, güç, özveri ister. Yaşamı yüklenen ve her şartta bize ulaştıran sizler, hepsine sahipsiniz. Umut, mutluluk, sağlık, hayat sizin sayenizde taşınıyor evlere. Yapılması, olması, bulunması gereken her şeyde katkınız var. Teşekkürü borç biliriz. Birlikte çıktık bu yola, birlikte devam edeceğiz. Zorlu zamanları birlikte aşacağız. Durmaksızın. Aydınlık günler yakın. Aracının kalbindeyiz. ve her zaman yanında. Yeter ki sen iyi ol. Kendini koru. Sen bize lazımsın."

Videoyu izlemek için;