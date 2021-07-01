Castlevania'nın Stüdyosu Netflix ile Anlaşma İmzaladı
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Castlevania'nın Stüdyosu Netflix ile Anlaşma İmzaladı

Castlevania'nın Stüdyosu Netflix ile Anlaşma İmzaladı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Genellikle Japonya'dan ilham alan anime ve animasyonlar, yıllardır dünya çapında hayranlara sahip olsa da, izleyici sayısının küresel boyutta artmasıyla daha fazla kişinin dikkatini çekmeye başladı.

Genellikle Japonya'dan ilham alan anime ve animasyonlar, yıllardır dünya çapında hayranlara sahip olsa da, izleyici sayısının küresel boyutta artmasıyla daha fazla kişinin dikkatini çekmeye başladı. Netflix'te bu dünyaya Castlevania, Dota gibi oyunların animeleriyle girerek dahil oldu.

Şirket, tüketim çılgınlığını fırsata çevirip ana akımın dikkatini daha da çok çekmek için video oyunu Castlevania'yı anime haline getirmişti. Şimdi ellerinde dört sezon yayınlanmış oldukça popüler bir dizi ve iş birliği yaptıkları bir stüdyo var.

Dizinin yapımcısı, Powerhouse Animation Studios, kısa süre önce Netflix ile ortaklığını güçlendirmek için bir anlaşma Bu anlaşma Netflix'in çeşitli diğer prodüksiyon stüdyolarıyla yaptığı tipik bir düzenleme gibi gözükse de, pratikte stüdyonun işlerinin çoğunu Netflix için üreteceği anlamına geliyor olabilir.

Powerhouse Animation Studios, başka bir Castlevania sezonuna ek olarak, Masters of the Universe: Revelation gibi projeler üzerinde çalışırken, Tomb Raider ve Skull Island dizilerinde da işbirliği yapıyor.

Powerhouse'un Kreatif Direktörü ve İcra Kurulu Başkanı Brad Graeber, anlaşmayla ilgili olarak:

"Netflix, animasyon endüstrisini değiştiriyor ve Powerhouse Animation bu değişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Powerhouse'da yetenekli ekibimiz, animasyonu basit bir türle sınırlayan eski engelleri ortadan kaldıran içerikler oluşturmak için motive bir şekilde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Netflix, Disney+ ve Amazon Prime TV gibi rakiplere karşı mücadele verdiği için bu tarz daha anlamlı hale geliyor.

Kaynak: Turkmmo

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