Cassini Uzay Aracı Görevine Veda Ediyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) keşif aracı Cassini, Satürn sistemindeki 13 yıllık görevini sonlandırıyor.



NASA tarafından yapılan açıklamada, Cassini uzay aracının son görevi için yolda olduğu, 22. dalışının ardından Satürn'ün atmosferinde yanarak yok olacağı belirtildi. Keşif aracı 4 milyar dolar maliyetli görevini 13 yıllık keşif faaliyetlerinin ardından sonlandıracak. NASA, Cassini'nin Satürn'ün uydusu Titan'la yakınlaşmasını "elveda öpücüğü" olarak nitelendiriyor.



Cassini-Huygens, Satürn gezegenine gönderilen bir insansız uzay sondasıdır. İki parçalı uzay aracı, adını astronom olan Giovanni Cassini ve Christiaan Huygen'den aldı. Uzaya 1997'de fırlatılan Cassini, Satürn'e ulaştığı 2004'ten bu yana NASA'nın Satürn araştırma misyonu kapsamında gezegende incelemeler yapıyor. Nihai dalışına 26 Nisan'da başlayan Cassini, beş aylık bir yolculuğun ardından bugün gezegenin atmosferine girdikten sonra yok olacak. Cassini, son yolculuğunda Satürn'ün yüzeyi ile halkaları arasındaki 2 bin 400 kilometrekarelik boşlukta keşif yapan ilk uzay aracı olacak.



(İHA)