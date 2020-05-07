Casper VIA S38 Plus Satışa Sunuluyor! İşte Özellikleri
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Casper VIA S38 Plus Satışa Sunuluyor! İşte Özellikleri

Casper VIA S38 Plus Satışa Sunuluyor! İşte Özellikleri
07.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:44

Casper yeni tablet modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Mayıs ayının son haftasında satışa sunulacak olan Casper VIA S38 Plus tasarımı ve özellikleri ile dikkat çekiyor, kendisini gösteriyor.

Casper yeni tablet modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Mayıs ayının son haftasında satışa sunulacak olan Casper VIA S38 Plus tasarımı ve özellikleri ile dikkat çekiyor, kendisini gösteriyor. Gelin hep beraber Casper VIA S38 Plus tablet modelinin özelliklerine yakından bakalım.

Casper VIA S38 Plus Özellikleri

8 inçlik 800x1280 çözünürlüklü IPS ekran ile gelen tablet, gücünü 4 çekirdekli MTK MT8163 işlemciden alıyor. Cihaz aynı zamanda grafik tarafındaki gücünü Mali-T720 GPU'dan alıyor. 3GB RAM'e sahip olan Casper VIA A38 Plus'da 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bu depolama alanına 8 bin müzik dosyası ya da 62 adet film sığdırabilmeniz mümkün.

Tabletin arka tarafında 5 MP çözünürlüğünde kamera sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 2 MP kamera sensörü selfie çekmenize olanak sağlıyor. 4.300 mAh bataryadan beslenecek olan Casper VIA S38 Plus, Bluetooth 4.1 teknolojisine sahip.

Parlament mavisi ve kauçuk tasarım olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile kullanıların karşısına çıkacak olan cihaz hakkında detaylı bilgiye burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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