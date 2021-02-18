Casper Nirvana X500 ile iş ve gündelik yaşamda daha fazla üretkenlik

Casper Nirvana X500, yüksek performans sunan güncel işlemcileri, ince çerçeve ve tasarımı, 15.6 inç ve 180 derece açılabilen ekranı ile iş ve gündelik yaşamda daha üretken olmak için tasarlandı.

Casper Nirvana X500, yüksek performans sunan güncel işlemcileri, ince çerçeve ve tasarımı, 15.6 inç ve 180 derece açılabilen ekranı ile iş ve gündelik yaşamda daha üretken olmak için tasarlandı.

Casper açıklamasına göre, profesyonel performans arayanlar için daha yüksek hız, kolaylık ve verim için geliştirilen X500 uzun pil ömrü sunuyor. Nirvana X500, özellikle ince yapı ve esnek kullanım tercihinde olan, günlük yaşamında bilgisayarını sürekli yanında taşıyan, hafif bir ürün arayan kişilere uygun bir dizüstü bilgisayarı olarak öne çıkıyor. İnce bir laptop arayan üniversite öğrencileri için olduğu kadar, çalışan kesime de bu anlayışıyla hitap eden model, tasarımı fonksiyonelliğe katabiliyor. 180 dereceye kadar geriye yatabilen ekranı sayesinde bunu yapabilen Nirvana X500, bu sayede esnek kullanım ve çalışma olanağı sağlayabiliyor.

Metalik tasarıma sahip Nirvana X500, 7 mm inceliğinde ve 1,59 kg hafifliğinde tasarlandı. Nirvana X500, bu hafif ve ince yapısına karşın 15.6 inç büyüklüğünde bir ekrana ve onun yanında Intel Core i5 işlemciye sahip bulunuyor. Geniş görüntü sağlayan ve yoğun kullanım senaryolarını karşılayabilecek bir dizüstü bilgisayarı olarak öne çıkıyor. Full HD çözünürlük üreten 15.6 inç büyüklüğündeki ekran Anti-Glare teknolojisiyle birlikte geliyor. Yansımasız ekran sayesinde ışıklı ortamlarda veya gün ışığında ekran yansıma yapmıyor.

Kişiye özel konfigürasyon imkanı sağlıyor

Gündelik iş hayatında verimli ve hızlı bir kullanım için en yeni 10. nesil IceLake-U işlemcilerin kullanıldığı Casper Nirvana X500, Core i3, Core i5 veya 3.9 GHz hızındaki Core i7 işlemci seçenekleri ile kişiye özel konfigürasyon imkanı sağlıyor. Eski nesil işlemcilere göre yüzde 20 daha fazla performans imkanı ile teknolojik verimlilikte kurumsal çözümler sağlıyor.

Maksimum üretkenlik, minimum zaman kaybı sunmak adına Nirvana X500'de hızlı depolama bileşeni M.2/ NVMe modelleri kullanılabiliyor. SATA SSD veya hard disk opsiyonlarının da değerlendirilebileceği X500'te toplam 2 depolama portu bulunuyor.

Casper Nirvana X500'de kullanılan Intel'in Icelake platformuna özel geliştirdiği G1 ve G7 ekran kartları da çok daha yüksek grafik performansı arayanlar için iyi bir seçenek sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık