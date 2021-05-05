Casper'ın "Büyük Bahar Kampanyası" devam ediyor
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Casper'ın "Büyük Bahar Kampanyası" devam ediyor

Casper'ın 'Büyük Bahar Kampanyası' devam ediyor
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Casper'ın "Büyük Bahar Kampanyası", Nirvana notebook ve Excalibur oyun bilgisayarlarında yüzde 30'a varan indirimlerle sürüyor.

Casper'ın "Büyük Bahar Kampanyası", Nirvana notebook ve Excalibur oyun bilgisayarlarında yüzde 30'a varan indirimlerle sürüyor.

Şirket açıklamasına göre, Casper, güç ve performansı günlük yaşamın her alanına, tüm ihtiyaçlara en yüksek ve ulaşılabilir şekilde ürünler sunarak yerleştiriyor. "Büyük Bahar Kampanyası"nda başta oyunlarda yüksek performans sağlayan Excalibur G770 modeli olmak üzere seçili tüm laptoplarda yüzde 30'a varan indirimler devam ediyor.

"Büyük Bahar Kampanyası" ile yüksek performans sunan güncel işlemcileri günümüz trendlerini takip eden tasarımlarında buluşturan Casper, Nirvana notebookları da indirimli fiyatlarla sunuyor. Kurumsal çalışanlar için uzaktan çalışma sistemlerine kolay adaptasyon sağlayan ve ihtiyaca göre özelleştirme seçenekleri sunan Nirvana'nın yüksek verimlilik sunan laptoplarına indirimli fiyatlarla erişilebiliyor.

"Büyük Bahar Kampanyası"nda indirime giren ürünler arasında Casper'ın oyun ve performans bilgisayarı Excalibur G770 de bulunuyor. Oynanan oyunlara, kullanılan programlara ve her bütçeye göre birçok özelleştirme seçeneği ile oyunculara indirimli şekilde sunulan oyun bilgisayarı Excalibur G770, GTX ekran kartı ve 10. nesil işlemci ile birlikte geliyor. İhtiyaçlar doğrultusunda performansa yön vererek güçlü bir oyun deneyimine kavuşmak isteyen oyunseverler, Excalibur G770 oyun ve performans bilgisayarını "Büyük Bahar Kampanyası" boyunca yüzde 26 indirimle satın alabiliyor.

Casper'ın birçok teknolojik cihaz ve oyun bilgisayarındaki yüzde 30'a varan indirimlerinden yararlanmak için "https://www.casper.com.tr/kampanyalar/buyuk-bahar-kampanyasi" adresi ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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