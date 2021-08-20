Casper Excalibur'un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM'de açıldı
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Casper Excalibur'un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM'de açıldı

Casper Excalibur'un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM'de açıldı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Teknoloji markası Casper'ın gücüyle desteklenen Excalibur'un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM'de açıldı.

Teknoloji markası Casper'ın gücüyle desteklenen Excalibur'un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM'de açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilgisayardan tablete, akıllı telefondan monitöre, oyun bilgisayarından aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede ürün sunan Türkiye'nin teknoloji markası Casper, ilk deneyim mağazasını Forum İstanbul AVM'de açtı. İlerleyen süreçlerde tüm büyük şehirlerde deneyim mağazalarıyla hizmet vermeyi planlayan Casper, bilgisayar konfigüre etmenin en güvenli halini tüketicileriyle buluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Casper Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, Casper'ın kendi deneyim mağazasında konfigürasyon özelliğini ortaya çıkararak, bilgisayar toplamanın en güvenli halini tüketicilerine ulaştırmayı amaçladığını belirtti.

Casper'ın perakende kanallarda talep gören ve sevilen bir marka olduğunun altını çizen Beliktay, "Mağazamızda diğer Excalibur ürünlerimizde olduğu gibi ömür boyu performans garantisine ek olarak birçok içeriği de tüketicimize ulaştıracağız. İletişim hedefimiz, deneyim mağazasını markamızın tüketicileri ile buluşma noktası haline getirmek. Pandemi süreci de müsaade ederse tüm büyük şehirlerde olmayı amaçlıyoruz. Mağazamızda telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan aksesuarlara kadar tüm Casper ve Excalibur ürünleri ve modelleri yer alıyor. Tüketiciler tüm ürünleri mağazada deneyimleyebilecek, uzman satış danışmanlarıyla yüzlerce seçenek arasından ürünleri konfigüre edebilecek. Web sitemizdeki her konfigürasyonu, mağazadaki teknoloji danışmanımız ile birlikte oluşturabilecek ve sipariş verebilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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