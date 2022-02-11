Casper Excalibur "KDV bizden" kampanyasını duyurdu

Casper Excalibur, bu kez trend tasarımlarla oluşturduğu mobil platformlardaki en üstün özellikli G911'de fırsat sunuyor.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, "KDV Bizden" kampanyası ile Casper, Excalibur G911 laptoplarda KDV oranı kadar indirim uygulamaya başladı.

Üretkenlik ve verimliliğin yüksek düzeyde olması için bilgisayarda performansa, güce ve mobilizasyona ihtiyaç duyan kullanıcılara yönelik Casper'dan yeni bir adım geldi.

Bu alandaki en son teknolojik donanımları sunan Casper, güç ve performansta üst segment arayışında olan oyuncu ve profesyonellere yönelik geliştirdiği mobil platformlardaki en güçlü laptopu Excalibur G911'de, yeni bir indirim kampanyası başlattı.

"Daha iyisi yapılana kadar en iyisi bu!" sloganıyla duyurulan ve KDV oranı kadar indirim sunulan kampanya tam 10 gün boyunca sürecek ve sadece Casper web sitesindeki alışverişlerde geçerli olacak.

İşletim sistemi, depolama, işlemci, ekran kartı ve mobilizasyon gibi birçok detay hem profesyonellerin hem de oyunseverlerin bilgisayar tercihinde önemli noktaları oluşturuyor.

Dünyanın en iyilerini tek bir yerde barındıran üstün tasarımlı Excalibur G911 de core gamerler ve mimar, mühendis, öğrenci ve yazılımcı gibi profesyonel kesime hitap edebiliyor.

En yüksek performansa sahip işlemci olan 11. Nesil Intel Core i9-11980HK modelini barındıran G911, aynı zamanda mobil platformlardaki en yüksek ekran kartlarından biri olan NVIDIA GeForce RTX3080 16GB'ye de sahip.

16.0 inç ile Türkiye pazarında pek olmayan yepyeni bir ekran boyutunu kullanıcılarına sunan Casper Excalibur, WQHD 2.5K 165HZ 500NIT yüzde 100 sRGB ekranı ile bir ekran da olabilecek tüm üst seviye detayları ve özellikleri içerisinde barındırıyor.