Casper Excalibur, Intel ESL Türkiye Şampiyonası resmi sponsoru oldu
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Casper Excalibur, Intel ESL Türkiye Şampiyonası resmi sponsoru oldu

Casper Excalibur, Intel ESL Türkiye Şampiyonası resmi sponsoru oldu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Excalibur'un resmi sponsorluğunda gerçekleşecek Intel ESL Türkiye Şampiyonası 2021 Yaz Sezonu, yarın düzenlenecek ön elemelerle başlıyor.

Excalibur'un resmi sponsorluğunda gerçekleşecek Intel ESL Türkiye Şampiyonası 2021 Yaz Sezonu, yarın düzenlenecek ön elemelerle başlıyor.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, espor turnuvası Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nın 2021 Yaz Sezonu, bu yıl Casper'ın gücüyle desteklenen Excalibur'un resmi sponsorluğunda gerçekleşecek. 28-29 Ağustos ve 4-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek iki ön eleme ile başlayacak turnuva için yeni sezonda mücadele etme şansı yakalayacak takımlar belirlenecek.

10 bin dolar ödül havuzuna sahip turnuvada şampiyon takım para ödülünün yanı sıra IEM Katowice Play-in daveti için Intel ESL National Championship Global Playoff'larında mücadele etme şansı yakalayacak. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan takım ise daha sonra duyurulacak ve yine bu yıl içinde oynanacak başka bir Master Tier turnuvaya davet hakkı kazanacak. Excalibur'un resmi sponsorluğunda gerçekleşecek Intel ESL Türkiye Şampiyonası, dünyanın en büyük arenalarında, binlerce seyirci önünde mücadele etmek isteyen tutkulu oyun severleri bekliyor.

Turnuvada 8 takım rekabet edecek

Intel ESL Türkiye Şampiyonası, herkese açık elemeler, grup aşaması ve playoff aşaması olmak üzere toplam 3 aşamadan oluşuyor. Grup aşamasında mücadele edecek 8 takımın 5'i herkese açık elemelerden gelirken, diğer 3 takım geçmiş sezon başarılarına ve ESL Dünya Sıralamasına bakılarak davet alacak.

Yeni takımlar ve geçmiş sezonun en iyilerinin ilk turda karşı karşıya gelmeyeceği şekilde 2 ayrı gruba bölünen takımlar arasından en iyi 4 takım playoff aşaması olarak adlandırılan yarı final aşamasına katılmaya hak kazanacak. Grup aşaması eşleşmelerinin belirlenmesinin ardından tüm maçlar BO3 formatında, Pazartesi ve Perşembe günleri 2 seri halinde oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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