Casper, Excalibur bilgisayar alana Outriders oyun hediye ediyor
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Casper, Excalibur bilgisayar alana Outriders oyun hediye ediyor

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Casper, Excalibur bilgisayar alana Outriders oyun hediye ediyor

GeForce RTX ekran kartlı Excalibur G900 oyun bilgisayarı satın alanlara piyasaya yeni çıkan Outsiders oyunu hediye ediliyor.

GeForce RTX ekran kartlı Excalibur G900 oyun bilgisayarı satın alanlara piyasaya yeni çıkan Outsiders oyunu hediye ediliyor.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, karanlık, bilim kurgu evreninde geçen, belirgin RPG öğeleriyle zenginleştirilmiş üçüncü şahıs nişancı oyunu Outsiders piyasaya çıktı.

Yeni kampanyayla GeForce RTX ekran kartlı Excalibur G900 oyun bilgisayarı satın alanlara Outriders oyununa sahip olma imkanı sunuluyor. 15 Nisan'a kadar geçerli olan kampanya, Nvidia GeForce Rtx Excalibur G900 dizüstü bilgisayarlarda geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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