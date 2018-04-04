Casper'dan harikalar yaratan katlanabilir ekranlı N400



Casper N400 2in1.

Casper, en yeni modeli N400 ile 2in1 serisine yenilik katıyor. 360 derece katlanabilir ekran teknolojisi, aktif kalem ve güçlü bataryası ile teknoloji tutkunlarına farklı bir deneyim vaat ediyor.

Türkiye'nin teknoloji markası Casper 2in1 serisinin en yeni modeli N400 modeli ile kategorisine yenilik katıyor. Üstün özellikleriyle teknoloji tutkunlarının yaşamını kolaylaştıran Casper N400 ile iş, okul ve günlük hayatta kullanıcıların en büyük yardımcısı oluyor.

Şık tasarımıyla göz dolduruyor



İnce tasarım ve aktif kalemi ile kullanım kolaylığı sağlarken 360 derece dönen ekranı sayesinde farklı kullanım alanları ile fonksiyonel bir çizgide ilerliyor. Tablet keyfi ve notebook performansını bir arada yaşamak isteyenler için tasarlanan N400, mobil işlerde çalışanlar için de kullanım kolaylığı sağlıyor.

Katlanabilir ekran teknolojisi



360 derece katlanabilir ekranı ve active pen teknolojisiyle Casper N400, klavyeden bağımsız olarak çalışarak özgün fikirleri bilgisayar ekranında şekillendiriyor. 11.6" HD IPS ekran kalitesi ile daha net görüntü sağlarken 178 dereceye kadar ki açılarda aynı kalitede görüntü özelliği sayesinde de kullanıcılara kaliteli bir deneyim yaşatıyor.

Arttırılabilir hafıza ile sınırlar ortadan kalkıyor



Arttırılabilir 1,92GHz'lik güçlü işlemci performansı ile birlikte yenilikçi bir adım atan Casper, 32 GB dahili hafızasıyla geniş depolama kapasitesi ortaya koyuyor. 4 GB RAM ile 60 uygulama gücü ve Intel Atom Z8350 1.44 GHz Quad Core (4 çekirdek) işlemci ile hızlı kullanım sağlıyor.

Casper N400 2in1 Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Kamera: 2 MP Ön Kamera

İşlemci: Intel Cherry Trail Z8350, Quad Core

Ağırlık ve Boyut: 1227 gr, 283mm 203mm 18mm

Ram: 4 GB DDR3L

Batarya: Lityum 9000 mAh

Dahili Bellek: 32 GB

Adaptör: AC 100~240V; DC 12V/2A

Arttırılabilir Hafıza: 64 GB Bağlantı Noktaları Mikro SD kart Girişi

Ekran Boyutu: 11.6" HD IPS Mikro HDMI

1 Adet USB 2.0/

1 Adet USB 3.0 port

3.5 mm Kulaklık Çıkışı

Çözünürlük: 1366 768 Piksel

Panel: Multitouch Kapasitif Ekran

Wireless: Wireless 802.11

Bluetooth: Bluetooth 4.0

Aktif Kalem: 0.070mm uç kalınlığı / Özel AAAA pil

https://www.teknotalk.com/casper-n400-2in1-62963/