Casper'dan "Kur-Al" bilgisayar uygulaması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Casper'dan "Kur-Al" bilgisayar uygulaması

Casper'dan
AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Casper, karar vermekte zorlanan kullanıcılara "Kur-Al" bilgisayar uygulamasını sunuyor.

Casper, karar vermekte zorlanan kullanıcılara "Kur-Al" bilgisayar uygulamasını sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bütçe dostu bir bilgisayar bulması zorlaşıyor. Casper, onlarca bilgisayar içinden karar vermekte zorlanan ve donanım bilgisi, kullanım alanı, bütçe gibi konulara sıkışıp kalan kullanıcılar için "Kur-Al" uygulamasıyla çözüm sunuyor.

Bilgisayar kullanıcılarının bütçe, donanım ve sistem seçenekleriyle bilgisayarlarını özelleştirmeleri ve kolayca satın almaları için tasarlanan "Kur-Al" uygulamasına her geçen gün ilgi artıyor.

Eğitim, iş, günlük kullanım veya oyun amacıyla bilgisayar almak isteyen kullanıcılara farklı donanım, performans veya depolama seçenekleri sunarak bilgisayarlarını kişiselleştirme imkanı sunan Casper'ın "Kur-Al" uygulaması tam da kullanıcıların yaşadığı sorunun çözümü açısından öne çıkıyor. Kullanıcılar Casper'ın web sitesinden dakikalar içerisinde kolaylıkla ihtiyaçlarına göre bir bilgisayar oluşturabiliyor.Bunun yanı sıra uygulama kullanıcıların isteklerine uygun bir bilgisayara sahip olmaları için uzunca süre beklemelerine ve parça uyumsuzluk sorunu yaşamamalarına olanak sağlıyor.

Uygulamanın önerdiği bilgisayarlar arasından ihtiyaca en uygun bilgisayar seçildikten sonra isteğe göre donanım, işlemci, depolama veya işletim sistemi gibi özellikler kişiselleştirilebiliyor. Uygulamada oluşturulan bilgisayarlar, en yüksek performansa ulaşabilmesi için özel olarak tasarlanmış parçalarla ya da mevcut haliyle de satın alınabiliyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title