Casper, Büyümeye Devam Ediyor

Casper, 2017 yılında onlarca yeni bilişim ürünüyle Türk tüketicilerinin beğeni ve ihtiyaçlarına yanıt verdi. Casper, 2017 yılında cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 40 gibi yüksek bir oranda artırarak 720 milyon liraya çıkardı. Casper Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Yıldırım, bu yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da sektörün üzerinde bir büyümeyle akıllı telefon pazarında aldıkları payı 2020 yılında yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



2016 yılında Türkiye'de 12 milyon 550 bin adet telefon satıldığını, bu yıl ise bunun 11 milyon 810 bin adede gerilediğini belirten Yıldırım, "Telefon pazarında yıllardır süregelen büyüme trendi bu yıl düşüşe geçti. Adet bazında telefon satışlarında yüzde 6 daralma yaşandı. Pazardaki daralmaya rağmen Casper olarak, akıllı telefon kategorisinde bu yılı adet bazında yüzde 23, ciro bazında ise yüzde 65 büyümeyle kapatarak önemli bir başarıya imza atıyoruz" dedi. Bilgisayar pazarında da adet bazında yüzde 8'lik düşüş yaşandığını ancak tüketicilerin daha üst kategorideki ürünlere doğru bir yönelime sahip olmaları ve kur artışı ile ciro bazında pazarın yüzde 10 büyüdüğüne dikkat çeken Yıldırım, Casper olarak bilgisayar tarafında da yüzde 22 ile pazarın çok üzerinde bir büyüme sağladıklarının altını çizdi. Casper olarak bilgisayar tarafında pazarın üzerinde büyüme gerçekleştirmelerine rağmen bu yıl ilk kez telefon satışlarından elde ettikleri cironun bilgisayar satışlarından elde ettikleri ciroyu aştığını söyledi.



Pazardaki daralmaya rağmen Casper açısında başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Yıldırım, 2017 yılında cirolarını bir önceki yıla göre yüzde 40 artırarak 720 milyon liraya çıkardıklarını söyledi. Yıldırım, "Bu yıl sağladığımız büyüme bir anlamda 3 yıl önce gerçekleştirdiğimiz yapısal dönüşümün ilk somut göstergesidir. Bu dönüşümün sonucunda sağladığımız güçlü bir alt yapı, yenilikçi yönetim anlayışı, ürün ve hizmet süreçlerinin tüm aşamalarında "mükemmellik" anlayışımızla gelecek yıllarda da güçlü büyüme performansımızı devam ettireceğiz" dedi.



Akıllı telefonla çağın beklentilerini karşıladık





1991 yılında üniversiteden yeni mezun olmuş 3 arkadaşla çıktıkları yolda Türkiye'nin öncü teknoloji şirketi haline geldiklerini dikkat çeken Yıldırım, 26 yıldır teknoloji ve bilişim alanında ürettikleri yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türkiye ekonomisine katma değer sağladıklarını söyledi. Casper olarak 3 yıl önce çağın ihtiyaçlarını görerek kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Çeyrek asrı aşan bilgi ve deneyim ışığında 3 yıl önce çok yönlü bir yapılanma sürecinin ardından Casper'in yeni vizyonunu oluşturduk. Casper'ın gelecek 25 yılına damga vuracak bir vizyonunu ortaya koymaya gayret ettik. Bu vizyonu oluştururken de müşteri odaklı bir anlayışı ilke edindik. Vizyonumuzun merkezine "mükemmel ekip", "mükemmel sistem"i koyduk. Çevresine ise "mükemmel ürün", "mükemmel servis", "mükemmel marka" ve "mükemmel satış kanalları"nı yerleştirdik. Aradan geçen kısa sürede ürün ve hizmetlerimizi mükemmel bir noktaya taşımayı sağlayarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en ideal çözümler üretebildik. Kalite anlayışımız ve müşteri odaklılığımızın bir sonucu olarak sürdürülebilir hızlı büyüme ivmesini yakalayabildik. İkinci 25 yıl için yaptığımız bu yatırımın meyvelerini 2017 yılında almaya başladık. Ürün ve hizmetlerimizde sürekli yeniliklerle gelecek dönemde istikrarlı büyüme sağlamaya odaklandık" dedi. Yıldırım, bu değişimin bir sonucu olarak bilgisayarın yanısıra artık akıllı telefonlarıyla da mobil dünyanın kapılarını kullanıcılarına aralayan bir marka haline geldiklerinin altını çizdi.



Gelecek yıl ile ilgili hedeflerinden de bahseden Yıldırım, mükemmellik anlayışıyla gelecek yıllarda da güçlü büyüme performansını devam ettireceklerinin altını çizdi. Bu yıl 400 bin adet olan akıllı telefon satışlarını, 2018 yılında 500 bin adete çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, gelecek yıl ağırlıklı olarak orta-üst (Premium) segmentteki modellerle piyasada olacaklarının bilgisini verdi. 2018 yılında GSM tarafında yapacakları güçlü üretim yatırımları ile akıllı telefon pazarındaki paylarını artıracaklarına dikkat çeken Yıldırım, 2020 yılında akıllı telefon pazarında yüzde 15 pazar payı almayı hedeflediklerini vurguladı.



Bu yıl 14 milyon lira Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik



Casper CEO'su Charlotte Lamprecht ise bir yıl önce hayata geçirdikleri servis sisteminin müşteriler tarafından çok beğenildiğini belirterek, "Merkez ve 7 bölge servisine gelen tüm Casper ürünlerine 1 saatte servis hizmeti veriyoruz. Bu hızlı ve kaliteli servis hizmetine müşterilerimiz şaşırıyor ve mutlu oluyorlar. Müşterilerimizin mutluluğu bizi de mutlu ediyor" dedi. Casper olarak Ar-Ge ve inovasyona önem verdiklerini belirten Lamprecht, bu yıl Ar-GE'ye 14 milyon lira yatırım yaptıklarını gelecek yılllarda bu yatırımları artırarak sürdüreceklerini söyledi.



Casper VIA G1 Plus ile yeni bir deneyim sunuyoruz



Casper VIA G1 Plus akıllı telefonla ilgili bilgiler de aktaran Lamprecht, neredeyse çerçevesiz ekran teknolojisiyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. "Casper VIA G1 Plus cep telefonu, 5.99 inç HD Plus Full LCD ekranıyla, telefon alanının maksimum bir şekilde kullanılmasını sağlayarak tüketiciye yeni bir deneyim sunuyor" dedi. Lamprecht sözlerine şöyle devam etti: Casper VIA G1 Plus cep telefonu 16 Megapiksel ön kamerası ve selfie ışığı özelliğiyle kusursuz selfieler çekiyor. 13 Megapiksellik arka kamerasıyla 9 farklı fotoğraf modu özelliği sunan VIA G1 Plus, IPS teknolojisi sayesinde ekrana hangi açıdan bakılırsa bakılsın renklerin çok canlı şekilde görülmesini sağlıyor. Ekranının büyük olması sayesinde sosyal medya dahil her türlü okumayı kolaylaştırırken, oyun severlerin de ilgisini çekiyor."