Casper bilgisayarlar Teknosa mağazalarında konfigüre edilebilecek
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Casper bilgisayarlar Teknosa mağazalarında konfigüre edilebilecek

Casper bilgisayarlar Teknosa mağazalarında konfigüre edilebilecek
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Casper ve Teknosa'nın gerçekleştirdiği yeni iş birliğiyle, kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun Intel işlemcili Casper notebook ve masaüstü bilgisayarlarını, teknoloji uzmanlarının desteğiyle Teknosa mağazalarında konfigüre edebilecek.

Casper ve Teknosa'nın gerçekleştirdiği yeni iş birliğiyle, kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun Intel işlemcili Casper notebook ve masaüstü bilgisayarlarını, teknoloji uzmanlarının desteğiyle Teknosa mağazalarında konfigüre edebilecek.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar, teknolojik ihtiyaçlara ve dijital çözümlere ulaşmak için online araştırmayı sıklıkla gerçekleştiriyor ancak kullanıcılar, online platformlarda avantajlı fiyatlara ulaşsalar da çoğu zaman online yerine offline alışverişi daha güvenilir buluyor. Özellikle bilgisayar alışverişlerinde tüketicilerin en çok kalite ve güvence arayışında oldukları görülüyorken, ihtiyaçlarına uygun yaratabilecekleri bilgisayarlara ulaşmaları ise pek mümkün olmuyor.

Söz konusu duruma çözüm bulmak için adım atan Casper, Intel işlemcili özelleştirilebilen bilgisayarlarını Teknosa güvencesi ile tüketicilere ulaştırmayı hedefledikleri projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında, tüketicilere Intel işlemcili notebook ve masaüstü bilgisayarlarını teknoloji danışmanlarının desteğiyle Teknosa mağazalarında konfigüre etme imkanı tanınıyor.

"Yaratıcılıkta Limit Sensin" sloganı ile söz konusu projeyi hayata geçiren Casper, Teknosa mağazalarındaki teknoloji danışmanlarının yardımıyla kullanıcılara ihtiyaç duydukları ürünü, kendilerine özel konfigüre edip kişisel bilgisayar siparişi vermelerini sağlıyor. Üretim tesislerindeki en uygun bileşenlerle oluşturdukları konfigüre bilgisayarlarla toplama bilgisayarlarda meydana gelebilecek olası parça uyumsuzluğunun önüne geçen Casper, Teknosa güvencesiyle kullanıcılara kişisel bilgisayarlarını istedikleri adrese 3 iş günü içerisinde de ulaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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