Casper Bilgisayar'a "The One Awards Teknoloji Üreticisi" ödülü
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Casper Bilgisayar'a "The One Awards Teknoloji Üreticisi" ödülü

22.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:44
Casper Bilgisayar'a

Casper, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nin "Teknoloji Üreticisi" kategorisinde en itibarlı marka seçilerek birincilik ödülünün sahibi oldu.

Casper, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nin "Teknoloji Üreticisi" kategorisinde en itibarlı marka seçilerek birincilik ödülünün sahibi oldu.

Şirket açıklamasına göre, yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nin 7'ncisi sona erdi. Etkinlik, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması baz alınarak düzenlendi.

Bu yıl 50'ye yakın kategoride gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü"nde saha araştırması tamamlanarak ilk 3'e kalan markalar belirlendi. Toplam 12 ilde 1.200 kişiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan paydaşlar ödüllendirildi. Araştırmada yılın en başarılı markaları ve paydaşları her yıl olduğu gibi halk jürisi tarafından seçilirken, bu yıl da en çok ödül alan reklam, halkla ilişkiler, medya planlama ve dijital ajanslar ayrıca başarı ödülü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, "Casper olarak, 2019 yılının 4. çeyreğinde başlamış olduğumuz dönüşüm sürecimizin ana temelini müşteri memnuniyeti üzerine kurduk. 'Tüketici dostu teknoloji' mottosuyla marka ve tüketici arasındaki bağı güçlendirmek, tüketici dostu yaklaşım sergilemek en büyük hedefimiz oldu. Motivasyonumuz tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun özel ürünler üretebilme yeteneği. Misyonumuz ise 'en son teknolojiyi kullanıcı ile buluşturan marka' olarak müşterileriniz ile bağ kurmak. 2019 yılının 4. çeyreğinden beri başladığımız bu dönüşüm sürecinde, markamızın itibarını halkımızın ve profesyonellerin nezdinde arttırdığımızı bilmek bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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