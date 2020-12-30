Casper, 2020'nin en çok oynanan oyunlarını açıkladı
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Casper, 2020'nin en çok oynanan oyunlarını açıkladı

30.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:32
Casper, 2020'nin en çok oynanan oyunlarını açıkladı

Casper Türkiye, 2020 yılında en çok oynanan oyunun "PUBG Mobile" olduğunu duyurduCasper Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı, salgının da etkisiyle oyunlara daha fazla ilgi gösterilen bir yıl oldu.

Casper Türkiye, 2020 yılında en çok oynanan oyunun "PUBG Mobile" olduğunu duyurdu

Casper Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı, salgının da etkisiyle oyunlara daha fazla ilgi gösterilen bir yıl oldu. E-spor oyunları başta olmak üzere oyunlar arasında artan rekabet, büyük beklenti oluşturan oyunların da piyasaya sunulması, 2020 yılının oyun sektörü için oldukça verimli geçmesini sağladı.

Açıklamaya göre, 2020'de tüm dünyada ve Türkiye'de oyun dünyasına artan bu ilgi karşısında bilgisayar teknolojileri de bu ilgiyi karşılayacak oyun teknolojilerine yatırım yapmaya devam etti. Excalibur da oyun dünyasının gelişen teknolojilerine uygun ürün ve donanımları oyun severlerle buluşturdu.

2020 yılını geride bırakırken en çok oynanan ve ilgi gören 7 oyunlar ise sırasıyla "PUBG Mobile, Call of Duty: Warzone, World of Warcraft, Valorant, Fall Guys: Ultimate Knockout, League of Legends ve Lords Mobile" şeklinde belirlendi.

Öte yandan, oyun dünyasının sıkı takipçisi Excalibur ile 2020'nin tüm popüler oyunlarını yüksek performansta oynamak mümkün olurken, Şirket'in oyun bilgisayarı sayfasında da kişiye özel oyun bilgisayarı tasarlanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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